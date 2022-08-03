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Лжестажер обокрал «Пятерочку» в Москве под видеокамерами

Лжестажер обокрал «Пятерочку» в Москве под видеокамерами
Кадр: Telegram-канал «Baza»

Один из московских магазинов сети «Пятерочка» обокрал под прицелом видеокамер лжестажер. Записями с них поделился Telegram-канал Baza. Правоохранительные органы информацией об инциденте не располагают.

По данным канала, в понедельник, 1 августа, мужчина зашел в супермаркет и представился новым стажером. Администратор поставил его на кассу в пару к продавцу. Когда напарнице «стажера» потребовалось отойти, она оставила ему ключ от кассы. Мужчина взял из кассы 32 тысячи рублей, снял выданную ему форму и ушел.

Впоследствии выяснилось, что он показывал сотрудникам магазина свои водительские права, но данных с них никто не запомнил, сообщила Baza.

«Не располагаем информацией о данном инциденте», — сказали «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Между тем, Baza написала о розыске лжестажера полицией.

Ранее сообщалось, что лжесотрудницы ПФР обокрали столичную пенсионерку по старой схеме. Сотрудники полиции прибыли к дому пенсионерки по сообщению о подозрительных женщинах.

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