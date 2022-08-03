Лжестажер обокрал «Пятерочку» в Москве под видеокамерами

Один из московских магазинов сети «Пятерочка» обокрал под прицелом видеокамер лжестажер. Записями с них поделился Telegram-канал Baza. Правоохранительные органы информацией об инциденте не располагают.

По данным канала, в понедельник, 1 августа, мужчина зашел в супермаркет и представился новым стажером. Администратор поставил его на кассу в пару к продавцу. Когда напарнице «стажера» потребовалось отойти, она оставила ему ключ от кассы. Мужчина взял из кассы 32 тысячи рублей, снял выданную ему форму и ушел.

Впоследствии выяснилось, что он показывал сотрудникам магазина свои водительские права, но данных с них никто не запомнил, сообщила Baza.