Лжестажер обокрал «Пятерочку» в Москве под видеокамерами
Один из московских магазинов сети «Пятерочка» обокрал под прицелом видеокамер лжестажер. Записями с них поделился Telegram-канал Baza. Правоохранительные органы информацией об инциденте не располагают.
По данным канала, в понедельник, 1 августа, мужчина зашел в супермаркет и представился новым стажером. Администратор поставил его на кассу в пару к продавцу. Когда напарнице «стажера» потребовалось отойти, она оставила ему ключ от кассы. Мужчина взял из кассы 32 тысячи рублей, снял выданную ему форму и ушел.
Впоследствии выяснилось, что он показывал сотрудникам магазина свои водительские права, но данных с них никто не запомнил, сообщила Baza.
«Не располагаем информацией о данном инциденте», — сказали «Мосленте» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Между тем, Baza написала о розыске лжестажера полицией.
Ранее сообщалось, что лжесотрудницы ПФР обокрали столичную пенсионерку по старой схеме. Сотрудники полиции прибыли к дому пенсионерки по сообщению о подозрительных женщинах.