Молодые люди проверили остроту своего мачете в сквере в Подмосковье

«В ночное время злоумышленники, проходя через центральный сквер на улице Маяковского, достали из рюкзака мачете и по очереди с помощью него вырубили деревья. В результате противоправных действий правонарушителей уничтожено 10 молодых ив, ранее высаженных в рамках благоустройства города. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личности подозреваемых благодаря камерам видеонаблюдения. Их задержали. В отношении предполагаемых хулиганов возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее двое москвичей 16 и 19 лет прокатились на сцепке последнего вагона в столичном метро и были пойманы полицейскими.