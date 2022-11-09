Город
10:32, 09 ноября 2022
1 мин.

Молодые люди проверили остроту своего мачете в сквере в Подмосковье

Молодые люди проверили остроту своего мачете в сквере в Подмосковье
Кадр: МВД МЕДИА / YouTube

Молодые россиянине стали фигурантами уголовного дела после того, как решили проверить остроту своего мачете на улицах подмосковного Жуковского. В пресс-службе МВД России по области сообщили, что два местных жителя 22 и 23 лет изрубили городские деревья.

«В ночное время злоумышленники, проходя через центральный сквер на улице Маяковского, достали из рюкзака мачете и по очереди с помощью него вырубили деревья. В результате противоправных действий правонарушителей уничтожено 10 молодых ив, ранее высаженных в рамках благоустройства города. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские установили личности подозреваемых благодаря камерам видеонаблюдения. Их задержали. В отношении предполагаемых хулиганов возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее двое москвичей 16 и 19 лет прокатились на сцепке последнего вагона в столичном метро и были пойманы полицейскими.

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