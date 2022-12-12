Москвичи раскритиковали открывшийся вблизи Кремля магазин китайской еды

Открывшийся вблизи Кремля магазин китайской еды раскритиковали москвичи в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Поводом стал пост журналиста и блогера Олега Шарана. Он отметил, что супермаркет начал свою работу на Никольской улице около месяца назад.

«В ассортименте традиционные вяленые жилы единорога, молоко из мела и чай из редкого сорта картона, выращенного на высоте трех тысяч метров над уровнем разума. Людей в магазине огромное количество и они все вышеперечисленное зачем-то покупают», — написал Шаран.

«Абсолютный яд», «Ужас! Из огня да в полымя», «Как-то купила в подобном магазине что-то вроде пельменей. Гадость редкостная. Все выкинула», «Я однажды пробовала поужинать продуктами из китайского супермаркета. Все отправилось в мусор, потому что несъедобное и пахнет отвратительно», — написали юзеры.

Ранее москвичи раскритиковали некогда самый популярный столичный рынок.