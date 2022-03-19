Назван список магазинов без наценок в Москве

Несколько продуктовых сетей магазинов присоединились к инициативе по ограничению наценок. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Московское УФАС России совместно с Департаментом торговли и услуг Правительства Москвы провело ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями. «По итогам совещаний торговые сети "Авоська", "Азбука Вкуса", "БиМ", "ВкусВилл", "Да!", "Магнолия", "Мираторг", "Мясновъ" присоединились к инициативе добровольного ограничения надбавок», — говорится в сообщении.

Кроме того, ограничить наценки согласились также торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик».

«Мы благодарим московских ретейлеров, поддержавших инициативу для повышения доступности продовольственных товаров в столице. В перечень товаров каждой сети входят такие продукты как: овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, куриное и свиное мясо, а также средства гигиены и бытовую химию», — резюмировала руководитель Московского УФАС России Екатерина Соловьева.

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