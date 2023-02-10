Магазины «Республика» в Москве выставят на продажу

Сеть книжных магазинов «Республика» в Москве и других городах России выставят на продажу из-за банкротства. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По имеющейся информации, торги пройдут 23 марта. Сообщается, что среди выставленных лотов значатся товарные знаки «Республика», «Respublica», «Республика книг», «ipublica», «Айпублика», дизайн концепции «Made in Respublica» и дизайн-концепция оформления бумажных пакетов. В продаваемые активы включены мобильное приложение для Android и интернет-сайт сети. Начальная сделки составляет 53,5 миллиона рублей.

«Республика» была основана предпринимателем Вадимом Дымовым. Под его управлением было 40 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Банкротство компании началось еще в 2020 году. Причиной этому послужил кризис в период пандемии COVID-19, однако проблемы у сети начались еще раньше из-за агрессивного роста и давления на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.

При этом с начала банкротства все офлайн-магазины сети были переданы франчайзи, а сами владельцы бизнеса управляли только интернет-магазином. Сообщается, что после продажи бизнеса франчайзи имеет право продолжить использовать товарный знак «Республики».

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