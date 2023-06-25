09:59, 25 июня 2023
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Москвичей предупредили о начале магнитных бурь
В Москве началась магнитная буря.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
О начале геомагнитных бурях москвичей предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, 25 июня магнитные бури достигли «красного» уровня.
Из предоставленных данных следует, что магнитная буря, начавшаяся в три часа ночи, к шести утра уже достигла отметки в 5.0 баллов, при максимальном значении 9.0.
Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале отметил, что ранее специалисты не прогнозировали возмущения геомагнитного поля Земли.
Накануне синоптик сообщил, что 25 июня в Москве ожидается теплая погода без осадков.