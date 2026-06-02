Майская жара в Москве не смогла побить рекорд

В мае температура воздуха в Москве достигала 31 градуса тепла, однако рекорд месяца — плюс 33,8 градуса в 2007 году — остался непревзойденным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

«Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», — заявили там.

Ранее специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что сильной жары в 30 градусов в Москве не стоит ждать в ближайшее время. По ее словам, температура воздуха до плюс 26 градусов соответствует типичной погоде для июня и является приятной для жителей столицы.