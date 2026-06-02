Раскрыты сроки наступления 30-градусной жары в Москве

Сильной жары в 30 градусов в Москве не стоит ждать в ближайшее время. Об этом заявила РИА Новости специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«5–6 июня температура может достичь плюс 26 градусов. Днем в эти даты будет плюс 21–26 градусов, а ночью плюс 9–14 градусов, однако местами возможны кратковременные дожди начиная с 4 июня», — отметила она.

По ее словам, температура воздуха до +26 градусов соответствует типичной погоде для июня и является приятной для жителей столицы.

Ранее в столице начали работать 12 площадок с бассейнами под открытым небом. Площадки открылись в рамках проекта «Лето в Москве».