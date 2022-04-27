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Жители страны массово устремились в один город России на майские праздники

Жители страны массово устремились в один город России на майские праздники
Фото: Виктор Соломоник / Pexels

Россияне массово планируют посетить Москву на майских праздниках. Данные опроса сервисов «СберАвто» и «Работа.ру» публикует «Газета.Ru».

В столицу России во время длинных выходных устремился 31 процент респондентов. Вторым по популярности среди жителей страны стал Санкт-Петербург, где праздники планируют провести 17 процентов участников опроса.

В первую пятерку также вошли Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург. 28 процентов респондентов заявили, что проведут праздники на даче и еще 27 процентов ответили, что останутся дома. Лишь один процент из всех участников опроса отправится в другую страну.

Ранее были названы самые дешевые направления для майских путешествий.

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