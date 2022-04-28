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Россиянам напомнили о графике работы на майские праздники

Россиянам напомнили о графике работы на майские праздники
Фото: Sergey Sobyanin / Globallookpress.com

Две следующие рабочие недели для россиян будут сокращенными, напомнили в пресс-службе Роструда. Сообщение ведомства о графике работы на праздники цитирует РИА Новости.

«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, а также Дня Победы — 9 мая. Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — рассказали в Роструде.

В ведомстве отметили, что ранее правительство решило перенести выходной с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая. Выходной с воскресенья, 2 января, перенесли на вторник, 10 мая. Таким образом нерабочие дни продлятся с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая включительно.

Ранее было подсчитано количество выходных и нерабочих дней в мае. Большинство россиян в последний месяц весны будут отдыхать 13 дней.

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