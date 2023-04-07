Москвичам пообещали майскую погоду уже в апреле

Майскую погоду уже в апреле пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он сообщил, что воздух в столице в ближайшие дни прогреется до плюс 18 градусов.

Метеоролог рассказал, что потепление в городе начнется уже на этих выходных и продолжится на следующей неделе. Так, в воскресенье в столице будет 13-14 градусов тепла, в понедельник — до 13-16 градусов, а во вторник и среду воздух прогреется до 18 градусов.

При этом к пятнице температура вновь немного понизится до 7-10 градусов, однако на улице все равно будет тепло, потому что будет ясно и солнечно, подчеркнул специалист.

Ранее метеоролог Вильфанд одобрил смену зимней резины на летнюю москвичам, пользующимся авто днем.