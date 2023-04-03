10:23, 03 апреля 2023
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Озвучено условие для смены зимней резины на летнюю в Москве
Синоптик Вильфанд одобрил смену зимней резины на летнюю москвичам, пользующимся авто днем.
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com
Условие для смены зимней резины на летнюю в Москве назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Так, синоптик одобрил «переобувание» автомобилей в том случае, если владелец пользуется личным транспортом только днем. Тем автомобилистам, которые совершают утренние поездки, с заменой шин стоит повременить около недели.
Ранее синоптик назвал москвичам дату смены зимней резины.