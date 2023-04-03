Озвучено условие для смены зимней резины на летнюю в Москве

Условие для смены зимней резины на летнюю в Москве назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, синоптик одобрил «переобувание» автомобилей в том случае, если владелец пользуется личным транспортом только днем. Тем автомобилистам, которые совершают утренние поездки, с заменой шин стоит повременить около недели.

Ранее синоптик назвал москвичам дату смены зимней резины.