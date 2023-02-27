Названа цена аналога легендарного «Биг Мака» во «Вкусно — и точка»

Цена аналога легендарного «Биг Мака» во «Вкусно — и точка», получившего название «Биг Хит», названа на официальном сайте ресторанов быстрого питания. Новый бургер можно купить за 165 рублей.

«Легендарный бургер с двумя рублеными бифштексами из 100 процентной говядины, маринованными огурчиками, свежим салатом "Айсберг", ломтиком плавленого сыра Чеддер и специальным соусом "Биг Хит" на новой булочке с двумя видами кунжутами», — говорится в описании блюда.

Цена «Двойного Биг Хита» с четырьмя котлетами составляет от 225 рублей за штуку.

Ранее стало известно, что новые позиции уже доступны для заказа в сети ресторанов «Вкусно — и точка» по всей России, включая меню доставки и заказ через мобильное приложение.