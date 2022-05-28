Стало известно о новой форме сотрудников «Макдоналдса»

Сотрудникам «Макдоналдса» на Пушкинской площади выдали новую форму. Об этом «Известиям» в субботу, 28 мая, рассказал одни из сотрудников ресторана.

По словам работника, форма будет полностью черного цвета: кепка и футболка. В дизайне заведения также будут преобладать черные цвета, при все остальное будет тем же, что и было, например, меню. Однако желтые буквы «М» будут убраны, отметил собеседник.

«Руководство нам сказало, что вывеска будет совершенно не связанной со старой сетью ресторанов», — рассказал изданию сотрудник ресторана.

Ранее владельцы российских ресторанов, ранее принадлежавших американской корпорации «Макдоналдс», начали обсуждать пять вариантов нового названия сети в России.