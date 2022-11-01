Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем в новостройках

Районы старой Москвы с самым подорожавшим в октябре жильем в новостройках называет РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet. Сильнее всего стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла в Печатниках.

«В октябре 2022 года район Печатники занял первое место в рейтинге локаций старой Москвы по росту цен в новостройках. По сравнению с сентябрем средняя цена квадратного метра здесь выросла на 19 процентов — с 342 до 407,6 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Вторая позиция в рейтинге досталась району Преображенское, где средняя цена жилья в новостройках увеличилась на 13 процентов, с 357,4 до 403,6 тысячи рублей, третья — Дорогомилово с ростом стоимости на 11 процентов, с 700,4 до 776,5 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли набравшие по восемь процентов Сокол (с 518,3 до 562,3 тысячи рублей) и Фили-Давыдково (с 370 до 400 тысяч рублей).

Средняя цена «квадрата» на первичном рынке по всей старой Москве в октябре составила 463 тысячи рублей, что всего на 0,2 процента выше сентябрьского показателя.

Ранее сообщалось, что в Москве уменьшилась площадь жилья в новостройках. По словам аналитиков, в границах старой Москвы площадь нового жилья в среднем уменьшилась на несколько квадратных метров. В Новой Москве ситуация иная.