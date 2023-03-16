Раскрыт район Москвы с максимально подорожавшим жильем

Район Москвы с максимально подорожавшим жильем раскрыли в РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой». Сильнее всего цены выросли в Замоскоречье — там квадратный метр в новостройке обойдется в среднем в 918,5 тысячи рублей, стоимость выросла на 33,6 процента за год.

В топ-3 попали Мещанский и Таганский районы, где квадратный метр подорожал на 23,7 и 12 процентов соответственно до 1,08 и 1,13 миллиона рублей.

Четвертое место рейтинга занял Академический район, где цены выросли на 12 процентов до 519,1 тысячи рублей за «квадрат». Пятерку списка замыкают Печатники — плюс 11,1 процента и 332,8 тысячи рублей за квадратный метр в новостройке.

Замоскворечье стало лидером из-за появления на рынке четырех новых корпусов по более высокой стоимости и отсутствия большого объема других предложений, пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Аналогичная ситуация наблюдается в Мещанском и Таганском районах.

Ранее аналитики сообщили о резком росте числа квартир для аренды в Москве. За год их количество увеличилось в 2,7 раза.