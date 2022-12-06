Город
22:44, 06 декабря 2022
1 мин.

Выявлены округа Москвы с максимально подорожавшей недвижимостью

Выявлены округа Москвы с максимально подорожавшей недвижимостью
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Округа Москвы с максимально подорожавшим жильем на первичном рынке недвижимости выявили для РБК-Недвижимости аналитики риелторской компании Est-a-Tet.

«В ноябре средняя цена "квадрата" заметнее всего выросла в Восточном административном округе. Там зафиксировали прибавку на 10,2 процента, до 359,3 тысячи рублей. На втором месте с ростом на 1,8 процента расположился Юго-Восточный АО с увеличением цены до 314,2 тысячи рублей. Третью позицию занимает Северный АО с подорожанием на 1,7 процента, до 362 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На полтора процента подорожал «квадрат» в Зеленограде, он вырос в цене до 224,3 тысячи рублей. А замкнул пятерку лидеров Северо-Восточный административный округ, где замечена прибавка на 1,2 процента, до 368,3 тысячи рублей.

Ранее были названы округа столицы с максимальным числом проданного дольщикам жилья. Лидером среди округов по числу заключенных по «новой» схеме договоров долевого участия (ДДУ) стал ТиНАО.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.