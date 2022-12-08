Определены округа Москвы с максимально подорожавшей «первичкой»

Округа Москвы с максимально подорожавшими квартирами на рынке первичной недвижимости в январе-ноябре 2022 года определили для «РБК-Недвижимости» аналитики риелторской компании Est-a-Tet.

«Восточный административный округ занял первое место среди столичных локаций по росту средней цены одного квадратного метра в новостройках с начала 2022 года. В ноябре средняя цена "квадрата" в этом округе составила 359,3 тысячи рублей, что на 30,4 процента больше, чем в начале года», — говорится в пресс-релизе.

На второй строчке в рейтинге оказался Центральный административный округ с подорожанием квадратного метра на 26,5 процента, до 1,15 миллиона рублей. Юго-Восточный округ замкнул первую тройку лидеров, так как «квадрат» в нем прибавил в цене 21,8 процента и стал стоить 314,2 тысячи рублей.

Также в топ-5 рейтинга вошли Северо-Восточный и Северо-Западный административные округа, где аналитики выявили увеличение стоимости квадрата на 17,7 и 15,8 процента, до 368,3 и 411,8 тысячи рублей соответственно. Подорожание жилья от 13,7 до 3,2 процента произошло в Северном, Южном, Зеленоградском и Юго-Западном административных округах.

Ранее была названа средняя стоимость аренды квартир по районам Москвы. По данным компании цена аренды «однушки» в столице составляет больше 40 тысяч рублей в месяц.