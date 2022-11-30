Названа средняя стоимость аренды квартир по районам Москвы

Среднюю стоимость аренды квартир по районам Москвы назвал в своем исследовании сервис «Домклик», сообщает «РБК-Недвижимость». По данным компании цена аренды «однушки» в столице составляет больше 40 тысяч рублей в месяц.

«Медианная стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров в Москве находится на уровне 44 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной квартиры (56 квадратных метров) — 67 тысяч рублей и трехкомнатной квартиры (96 квадратных метров) — 132 тысячи рублей», — говорится в сообщении. При этом, несмотря на высокую стоимость предложения, большинство востребованных для долгосрочной аренды районов находятся в центре Москвы.

Так, например, однокомнатная квартира в Пресненском районе в среднем будет стоить 79 тысяч рублей в месяц, двухкомнатная обойдется в 143 тысячи рублей, а трехкомнатная — в 180 тысяч рублей. В Тверском районе «однушку» можно снять за 60 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную квартиру — за 90 тысяч рублей, трехкомнатную — за 158,1 тысяч рублей. В Хамовниках однокомнатная квартира обойдется в 63,6 тысячи рублей в месяц, двухкомнатная — 88,6 тысячи рублей, «трешка» — 177,6 тысяч рублей.

В среднем за 50 тысяч рублей однокомнатную квартиру можно снять на Якиманке, в Щукино, в районе Аэропорт и Таганском районе, рассказали аналитики. При этом высокий спрос на аренду премиального жилья осенью 2022 года объясняется большим количеством скидок, иногда достигающих 35-40 процентов.

Ранее были перечислены районы с самой дешевой арендой жилья в Москве.