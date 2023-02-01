Определены районы Москвы с максимально подорожавшими квартирами в новостройках

Районы Москвы с максимально подорожавшими квартирами в новостройках определены аналитиками компании «Бест-Новострой» для «РБК-Недвижимости».

«Ярославский район занял первое место в рейтинге локаций старой Москвы по росту средней стоимости лота в новостройках массового сегмента. Относительно января прошлого года средний лот здесь подорожал на 21,1 процента, до 16,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

На второй строчке с подорожанием жилья на 21 процент, до 7,03 миллиона рублей, оказался район Крюково, а на третьей — Измайлово с прибавкой стоимости до 19 миллионов рублей, что больше на 20,2 процента. В пятерку лидеров вошли Кунцево и Москворечье-Сабурово, где квартиры увеличились в цене на 16,9 и 12,2 процента, до 17,7 и 21,6 миллиона рублей соответственно.

В топ-10 оказались Крылатское, Тимирязевский, Раменки, Бирюлево Восточное и Кузьминки с подорожанием от 7,9 до двух процентов, или от 22 до 4,9 миллиона рублей.

Ранее стали известны районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем. Самая недорогая «вторичка» находится в Молжаниновском районе и Северном Медведкове.