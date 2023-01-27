Ужаленного ядовитой медузой трехлетнего мальчика спасли от ампутации в Москве

Трехлетнего мальчика с сильным отеком ноги, нарушениями микроциркуляции и высокой температурой доставили в Филатовскую детскую больницу в Москве. Столичным врачам удалось спасти юного пациента от ампутации конечности, сообщает городской Депздрав. За неделю до госпитализации ребенка во время купания в море ужалила ядовитая медуза.

«У нас в больнице работает специализированное отделение детской токсикологии. Ожог от медузы похож на укус ядовитых змей, и схема лечения в таких случаях не слишком отличается: это всегда нейтрализация гемолитического яда, борьба с общей интоксикацией и аллергической реакцией», — цитирует ведомство заведующего отделением токсикологии стационара Дмитрия Долгинова.

Врач отметил, что ситуацию усложнила задержка с обращением за медпомощью: родители решили довезти сына, состояние которого стремительно ухудшалось, до Москвы, а не проконсультироваться с врачами на месте. Однако применение комплексного медикаментозного антитромботического лечения и методов детоксикации, а также улучшение оксигенации тканей с помощью баротерапии спасли ребенка от потери ноги. После этого мальчику потребовалась помощь детского психолога, так как страх наступать на больную ногу остался.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и почти восстановился после случившегося. Юного пациента выписали домой, назначив массажи и лечебную физкультуру. В течение нескольких месяцев он будет проходить регулярные медосмотры.

Ранее о своем самочувствии после укуса медузы рассказал рэпер Джиган. По его словам, двухметровая фиолетовая медуза напала на него во время купания на частном пляже арендованной виллы.