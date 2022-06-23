Стала известна цена «премиальной» малины в центре Москвы

В центре Москвы заметили в продаже малину за 9,8 тысячи рублей. Цена «премиальной» ягоды стала известна модераторам Telegram-канала «Антиглянец».

В группе указали, что малину по рекордной цене можно приобрести на Патриарших прудах. На ценнике прописано название сорта: «Малина премиум». «Черешня за тысячу там же на столь эффектном фоне выглядит почти бюджетной», — добавила администрация канала.

Фото с малиной стоимостью почти 10 тысяч рублей вызвало бурную реакцию в сети. «Красиво жить не запретишь», «Может, к ней слиток золота прилагается», — написали фолловеры Telegram-канала «Новости Москвы». Кто-то узнал на снимке гастроном премиум-класса «Глобус Гурмэ». «В начале мая заходила туда и хотела взять клубнику. 4000 рублей за килограмм. Со своим убогим зрением подумала, что 400, и взяла два лотка. Когда мне сказали итоговую цену, я чуть не упала», — рассказала пользовательница.

Ранее россиян удивила стоимость черешни в центре Москвы.