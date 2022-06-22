Россиян удивила цена за черешню в центре Москвы

Стоимость килограмма черешни в столичном районе Хамовники заинтересовала россиян. Снимок ценника выложили в группу «Люберцы SOS Новости» в Telegram.

На табличке указано, что килограмм ягод из Азербайджана стоит 650 рублей. Администрация группы назвала такую стоимость поразительной и отметила, что в Подмосковье аналогичное количество черешни обойдется в 250 рублей.

Пост собрал удивленные реакции от фолловеров. Кто-то отметил, что на Усачевском рынке в Хамовниках также продают ягоды по завышенной цене.

Некоторые рассказали, что дорогую черешню можно увидеть не только в центре Москвы. «Чуть вглубь Люберец уже по 550 рублей, на улице Толстого в палатке, например», «Я за 850 брала неделю назад. Но искала хорошую прямо и нашла», — поделились пользователи. Одна из участниц дискуссии отметила, что недорогая черешня может вызвать проблемы с желудком.

Ранее цены на шелковицу на подмосковном рынке удивили местных жителей.