В Москве начали работу такси-микроавтобусы для маломобильных граждан

Машины, адаптированные для перевозки маломобильных граждан, передвигающихся в инвалидных креслах, появились в московском такси, сообщает https://t.me/DtRoad/21771 Дептранс столицы.

«По распоряжению Мэра Москвы С. Собянина таксопарки получают субсидии на покупку машин, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников. Сейчас для заказа доступны 50 новых автомобилей, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок маломобильных пассажиров. Благодарим операторов такси, которые начали закупать такие машины, мы рассчитываем, что в течение трех лет такой парк может увеличиться до 150 автомобилей», — цитирует пресс служба ведомства его руководителя Максима Ликсутова.

Вызвать машину можно в разделе «Другие» в Яндекс Go. Не позже, чем через 30 минут приедет микроавтобус с электрическим подъёмником. Как сообщает ведомство, микроавтобусы могут ездить по выделеннвм линиям, поездка длится не дольше, чем на легковом такси. Все водители прошли специальную подготовку для работы в таких такси.

Ранее сообщалось https://moslenta.ru/news/city/avtomobili-moskvich-30-11-2022.htm о переговорах автозавода «Москвич» с агрегаторами такси и операторами каршеринга о поставках машин — авто отечественного производства задумали внедрить в систему городского транспорта.