Елена Малышева посоветовала сделать тест на беременность при боли в животе

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала порядок действий при боле в животе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, женщинам при этом недуге следует в первую очередь сделать тест на беременность. «Огромное количество случаев боли в животе у женщин связано с внематочной беременностью или какими-то ситуациями с яичниками», — сказала она.

И женщинам и мужчинам при боле в животе следует сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости. Оно, например, поможет увидеть увеличение печени, мочекаменную болезнь или острую кишечную непроходимость. Малышева уточнила, что первичный диагноз ставится по результатам УЗИ. Далее специалист либо назначает соответствующее лечение, либо рекомендует дополнительные обследования.

Ранее Малышева назвала оптимальное лекарство от головной боли. Одним из лучших она назвала парацетамол, потому что он разрешен беременным женщинам и кормящим женщинам.