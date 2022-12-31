Малышева и Гандельман раскрыли пользу одного из главных новогодних салатов

Пользу одного из главных новогодних салатов — селедки под шубой — раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» телеведущие врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман. Специалисты отметили, что селедка идеально сочетается со свеклой: эти продукты усиливают и улучшают действие друг друга.

«Свекла помогает нашему организму вырабатывать окись азота — одного из самых сильных природных сосудорасширителей. Этот элемент позволяет сохранять нормальное артериальное давление, предупреждать мужскую потенцию и сосудистые катастрофы», — рассказал Гандельман. Он также отметил, что регулярное употребление корнеплода снижает артериальное давление до восьми миллиметров ртутного столба.

При этом селедка, по словам кардиолога, считается одним из рекордсменов по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Сельдь снижает уровень плохого «холестерина», что позволяет уменьшить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 30 процентов.

Ранее Малышева и Продеус назвали главную ошибку перед новогодним застольем. Они отметили, что в течение дня 31 декабря не стоит голодать.