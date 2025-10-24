Манул Тимофей набрал почти шесть килограммов к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовится к зимнему сезону -- специалисты увеличили его рацион для «зажировки». Как сообщает зоосад в Telegram-канале, в настоящее время животное весит почти шесть килограммов.

«Сейчас он весит уже 5,9 килограмма, уверенно движемся к ожидаемым 6,5», -- рассказали в Московском зоопарке.

Отдельно отмечается, что манул получает пищу 1-3 раза в день, это зависит от размеров еды. Кроме того, зоологи соблюдают один голодный день в неделю, так как это необходимо для здоровья животного.

Ранее стало известно, что зоопарк Москвы занял первое место в мире по разнообразию видов.