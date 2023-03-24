Раскрыта марка самого популярного авто стоимостью до миллиона рублей в Москве

Марка самого популярного в Москве автомобиля, который стоит менее одного миллиона рублей, была раскрыта в исследовании сервиса «СберАвто», результаты которого имеются в распоряжении «Известий». По словам аналитиков, такой машиной стала отечественная LADA Granta.

Согласно данным сервиса, 37 процентов всех сделок приходится на машины до одного миллиона рублей — большинство из них с пробегом. Три процента сделок в этом ценовом сегменте зафиксированы при покупке новых машин — чаще всего, российской LADA Granta.

В число популярных у россиян автомобилей с пробегом стоимостью до одного миллиона рублей также входят Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и KIA Rio.

Ранее москвичам назвали подходящее время для смены зимней резины в этом году.