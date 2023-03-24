Раскрыта марка самого популярного авто стоимостью до миллиона рублей в Москве
Самым покупаемым автомобилем стоимостью до миллиона рублей в Москве стала LADA Granta.
Марка самого популярного в Москве автомобиля, который стоит менее одного миллиона рублей, была раскрыта в исследовании сервиса «СберАвто», результаты которого имеются в распоряжении «Известий». По словам аналитиков, такой машиной стала отечественная LADA Granta.
Согласно данным сервиса, 37 процентов всех сделок приходится на машины до одного миллиона рублей — большинство из них с пробегом. Три процента сделок в этом ценовом сегменте зафиксированы при покупке новых машин — чаще всего, российской LADA Granta.
В число популярных у россиян автомобилей с пробегом стоимостью до одного миллиона рублей также входят Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и KIA Rio.
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