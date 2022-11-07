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15:58, 07 ноября 2022
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Названы сроки закрытия магазинов Marks & Spencer в России

Названы сроки закрытия магазинов Marks & Spencer в России
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Магазины британского ретейлера Marks & Spencer закроются в России до Нового года. Такие данные РИА Новости называют сотрудники компании.

«Магазины будут закрыты до Нового года точно, конкретную дату мы не знаем, но не позже», — рассказал агентству сотрудник одного из московских торговых центров. Другой работник добавил, что сейчас в сети магазинов распродают остатки одежды и аксессуаров со складов.

На официальном сайте ритейлера приведен список торговых центров, где все еще продолжает свою работу британский ретейлер. На сегодняшний день в Москве открыто 12 сетевых магазинов. При этом интернет-магазин бренда уже прекратил свою работу в стране.

Ранее сообщалось, что H&M закроет все свои магазины в России до конца года.

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