Москвичам раскрыли маршрут самой длинной линии МЦД

Маршрут самой длинной линии МЦД-4 москвичам раскрыли на официальном сайте мэра столицы. Благодаря новому диаметру пассажиры получат возможность пересечь город с юго-запада на восток.

«Диаметр свяжет Киевское и Горьковское направления Московской железной дороги (МЖД). По нему пассажиры смогут добраться от города Апрелевки до Железнодорожного. В состав МЦД-4 войдет 39 станций (37 на момент запуска)», — говорится в сообщении.

На Киевско-Горьковском диаметре будет 18 остановок, связанных с другими транспортными линиями. Всего будет 35 вариантов пересадок. Кроме того, D4 протянется через центр столицы и соединит семь ее крупнейших вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

Ранее были перечислены плюсы самой длинной линии МЦД. Благодаря новому диаметру существенную разгрузку получат три линии метро.