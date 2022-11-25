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02:35, 25 ноября 2022
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Перечислены плюсы самой длинной линии МДЦ

Перечислены плюсы самой длинной линии МДЦ
Фото: Агентство «Москва»

Плюсы новой и самой длинной линии МДЦ перечислили в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Как недавно сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, D4 мы запустим уже в конце следующего года. Новая сквозная транспортная артерия соединит Апрелевку и Железнодорожный. D4 станет самым протяженным среди диаметров, у него будет самое большое количество пересадочных станций — 18», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Благодаря новому диаметру существенную разгрузку получат три линии метро. Так, Солнцевская линия станет свободнее на девять процентов, а Арбатско-Покровская и Калининская — на шесть процентов. У жителей соседних районов появится альтернативный способ передвижения по городу. По прогнозам, каждый день на D4 будут проезжать около 455 тысяч человек.

Среди прочих преимуществ Киевско-Горьковского диаметра в пресс-службе Дептранса назвали новые подвижные составы, комфортные станции, выгодные тарифы с бесплатной пересадкой на метро и МЦК и сокращенные интервалы движения. В час пик поезда будут ходить каждые 5,5 минуты, а в остальное время — каждые десять минут.

Ранее стал известен срок открытия новой ветки в столичном метро. В 2023 году московское метро станет больше сразу на 14 станций.

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