Названо время появления первого автобусного маршрута в Москве

Время появления первого автобусного маршрута в столице назвала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Это был компенсационный маршрут, запущенный во время перевода трамваев на электротягу в июле 1908 года. Москвичей перевозил автобус немецкой марки «Бюссинг», а в сентябре к автопарк было добавлено еще две такие машины.

Этот вид транспорта удивил своей выгодностью: приносил приличный доход, не требовал отдельных путей, подачи электричества. Нужно было только заливать бензин и своевременно обслуживать машину, отметила Бондоренко.

Однако городские власти увидели в автобусе потенциальную угрозу для трамвая, в развитие которого вложили большие деньги. Они отвечали отказом на любое ходатайство о запуске автобусов. Поэтому регулярное движение этого вида общественного транспорта по Москве началось в 1924 году.

Ранее москвичка показала грудь водителю и пассажирам автобуса и попала на видео.