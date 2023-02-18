10:38, 18 февраля 2023
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Мусоровоз насмерть задавил пожилого человека в Москве
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Водитель мусоровоза насмерть задавил пожилого человека на юге Москвы. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.
«Во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину», — говорится в сообщении. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
В ведомстве рассказали, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве пассажир упал под прибывающий поезд метро и выжил.