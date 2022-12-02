Жителям столицы рекомендовали маршруты по Подмосковью для прогулок в каникулы

Маршруты по Подмосковью для прогулок в новогодние каникулы рекомендовали жителям столицы на официальном сайте мэра Москвы специалисты туристического сервиса Russpass. Составлены гиды по Коломне, Звенигороду, Дмитрову, Солнечногорску и другим городам.

Универсальный гид по Коломне «Чудо Подмосковья» позволит узнать историю местных ремесел. Добравшись из столицы на автомобиле или поезде, можно посетить музей «Коломенский патефон», музей и мануфактуру «Душистыя радости», Музейную фабрику пастилы, музей искусств XX-XXI веков и увидеть важный архитектурный памятник — ансамбль Коломенского кремля.

За полтора часа москвичи доедут на автомобиле до расположенного на берегу канала имени Москвы Дмитрова. Начать прогулку туристам предлагают с Дмитровского кремля, далее можно пройти по Кропоткинской улице, считающуюся местным Арбатом, а также посетить музей неофициального символа города — лягушки.

Посмотреть на усадьбы, музеи и насладиться природой москвичи могут в Звенигороде. Так, рядом с городом функционирует Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина: в местных усадьбах прошло детство поэта. В этот маршрут также включен Музей русского десерта.

Усадьбы Государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока и Бездонное озеро, которое называют «оком Земли», жители столицы увидят в Солнечногорске.

Ранее определены популярные направления для путешествий на авто в новогодние праздники. 16 процентов россиян хотят поехать в Москву и города Московской области.