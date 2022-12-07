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03:40, 07 декабря 2022
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Названы самые популярные маршруты путешествий по России на Новый год

Названы самые популярные маршруты путешествий по России на Новый год
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самым популярным маршрутом для новогодних путешествий для россиян стал Краснодарский край, туда планируют отправиться больше трети туристов. Об этом сообщают «Известия».

«В числе лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, города Золотого кольца и родина Деда Мороза Великий Устюг. Туристическим открытием 2022 года для многих стали Дагестан и его столица Махачкала, а также самый древний город России Дербент», — говорится в сообщении.

Опрошенные «Известиями» эксперты напомнили, что в России еще есть множество мест, которые лучше посещать именно зимой. Например, в Карелии можно покататься в санях на оленьих или собачьих упряжках, увидеть дикие озера и посетить скалистый парк Рускеала.

С прошлого года на Байкал запустили несколько чартеров из Москвы, поэтому добраться туда стало проще, напомнили эксперты. Там путешественники смогут увидеть не только самое глубокое озеро на планете, но и съездить на горнолыжный курорт на склоны Хамар-Дабана.

Покататься на лыжах или сноуборде можно также и в Хибинах на Кольском полуострове. Кроме того, гостям там организуют путешествие к Ловозерским тундрам и устраивают знакомство с кухней саамов.

Съездить в новогоднее путешествие в этом году можно также в Архыз и Приэльбрусье, на Алтай, в Якутию, Шерегеш и горную Шорию.

Ранее жителям столицы рекомендовали маршруты по Подмосковью для прогулок в каникулы.

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