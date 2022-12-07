Названы самые популярные маршруты путешествий по России на Новый год
Самым популярным маршрутом для новогодних путешествий для россиян стал Краснодарский край, туда планируют отправиться больше трети туристов. Об этом сообщают «Известия».
«В числе лидеров также Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, города Золотого кольца и родина Деда Мороза Великий Устюг. Туристическим открытием 2022 года для многих стали Дагестан и его столица Махачкала, а также самый древний город России Дербент», — говорится в сообщении.
Опрошенные «Известиями» эксперты напомнили, что в России еще есть множество мест, которые лучше посещать именно зимой. Например, в Карелии можно покататься в санях на оленьих или собачьих упряжках, увидеть дикие озера и посетить скалистый парк Рускеала.
С прошлого года на Байкал запустили несколько чартеров из Москвы, поэтому добраться туда стало проще, напомнили эксперты. Там путешественники смогут увидеть не только самое глубокое озеро на планете, но и съездить на горнолыжный курорт на склоны Хамар-Дабана.
Покататься на лыжах или сноуборде можно также и в Хибинах на Кольском полуострове. Кроме того, гостям там организуют путешествие к Ловозерским тундрам и устраивают знакомство с кухней саамов.
Съездить в новогоднее путешествие в этом году можно также в Архыз и Приэльбрусье, на Алтай, в Якутию, Шерегеш и горную Шорию.
Ранее жителям столицы рекомендовали маршруты по Подмосковью для прогулок в каникулы.