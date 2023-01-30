Мартовскую погоду пообещали москвичам на неделе

«Мартовскую погоду» пообещал москвичам на неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что температура воздуха не опустится ниже двух градусов мороза.

«Дневная температура в понедельник будет минус 1-3 градуса, а в последующие дни — от нуля до минус двух градусов. Со вторника температурный фон будет примерно на шесть градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать середине марта», — заявил синоптик.

Метеоролог добавил, что снег в городе будет идти каждый день, а к концу недели возможна оттепель. В понедельник и во вторник возможны метели.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.