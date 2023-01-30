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10:10, 30 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до среды, передает Гидрометцентр России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 21:00 1 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья. Кроме того, до 9:00 31 января жителей предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду.

По информации синоптиков, в понедельник в городе ожидается минус 1-3 градуса, облачно, небольшой снег с метелью. Во вторник и среду погода не изменится.

Ранее россияне перечислили собственные методы борьбы с обледенением машины.

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