«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до среды, передает Гидрометцентр России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 21:00 1 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья. Кроме того, до 9:00 31 января жителей предупредили о порывах ветра до 17 метров в секунду.

По информации синоптиков, в понедельник в городе ожидается минус 1-3 градуса, облачно, небольшой снег с метелью. Во вторник и среду погода не изменится.

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