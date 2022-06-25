На фасаде здания в Москве заметили мартышку

По данным источника, неравнодушные соседи смогли с помощью фруктов и других лакомств заманить обезьяну к себе в квартиру на седьмой этаж. Хозяев питомец дождался уже у них.

Ранее в московском метро заметили живого лемура. Он путешествовал вместе с хозяином и вел себя спокойно, разрешая юных пассажирам погладить себя.