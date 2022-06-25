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На фасаде здания в Москве заметили мартышку
Кадр: Telegram-канал Mash
Очевидцы заметили и сняли на видео мартышку, гуляющую по фасаду здания жилого комплекса «Фонвизинский» в Москве. Ролик опубликовало издание Mash.
Экзотическое животное сидело на 11 этаже около шести часов. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как оно ходит по оконному откосу и коробу для кондиционера.
По данным источника, неравнодушные соседи смогли с помощью фруктов и других лакомств заманить обезьяну к себе в квартиру на седьмой этаж. Хозяев питомец дождался уже у них.
Ранее в московском метро заметили живого лемура. Он путешествовал вместе с хозяином и вел себя спокойно, разрешая юных пассажирам погладить себя.