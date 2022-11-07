Названа причина сравнения московского общежития XX века с «машиной для жилья»

Причина сравнения московского общежития XX века с «машиной для жилья» названа в группе «История Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Общежитие прозвали машиной для жилья, так как вся планировка базировалась на строгом распорядке дня студентов. Даже личные комнаты представляли из себя просто кабины для сна», — говорится в сообщении.

Речь идет о доме-коммуне Текстильного института, который был построен в 1929 году по проекту архитектора Ивана Николаева. Здание находится по адресу 2-й Донской проезд, 9.

Ранее в Москве обнаружили дом «из сказки». Это доходный дом Зинаиды Перцовой, жены предпринимателя Петра Перцова.