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02:28, 31 октября 2022
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В Москве обнаружили дом «из сказки»

В Москве обнаружили дом «из сказки»
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Дом «из сказки» обнаружили в столице, сообщает Telegram-канал «История Москвы». Он расположен по адресу Соймоновский проезд, 1.

«Здание построили в 1907 году в русском стиле. Оно очень богато на различные украшения — здесь вы можете увидеть и птиц, и изображения с отсылками к славянской мифологии. Занимался же всеми этим архитектор Сергей Малютин. Здание до сих пор выглядит очень сказочно», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, это доходный дом Зинаиды Перцовой, жены предпринимателя Петра Перцова.

Ранее раскрыт адрес «идеального» дома в Москве. Он в районе Фили-Давыдково по адресу улица Тарутинская, 4/2.

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