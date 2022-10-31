В Москве обнаружили дом «из сказки»

Дом «из сказки» обнаружили в столице, сообщает Telegram-канал «История Москвы». Он расположен по адресу Соймоновский проезд, 1.

«Здание построили в 1907 году в русском стиле. Оно очень богато на различные украшения — здесь вы можете увидеть и птиц, и изображения с отсылками к славянской мифологии. Занимался же всеми этим архитектор Сергей Малютин. Здание до сих пор выглядит очень сказочно», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, это доходный дом Зинаиды Перцовой, жены предпринимателя Петра Перцова.

Ранее раскрыт адрес «идеального» дома в Москве. Он в районе Фили-Давыдково по адресу улица Тарутинская, 4/2.