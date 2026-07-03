Машина скорой помощи перевернулась в центре Москвы

В центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась машина скорой помощи. Как передает Telegram-канал Baza, есть пострадавшие.

Очевидцы рассказали, что скорую не пропустили на перекрестке, из-за чего и произошло мощное столкновение с другим автомобилем.

Пострадали два человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока не было.

Ранее возле торгового центра на Большой Черемушкинской улице произошла массовая авария, водитель легковушки протаранил сразу пять машин.