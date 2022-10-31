Вид из кабины машиниста московского метро попал на видео

«Новые тоннели не интересные. Не то, что старые, советских времен», «Мой страшный сон, что кто-то вот так зайдет в хвостовую кабину и понажимает там кнопочки, пооткрывает краны и повыключает автоматы», «Прикольно», «Не представляю, как машинистам не скучно изо дня в день вот эту вот серую картину наблюдать. Как они себя развлекают?» — прокомментировали юзеры.

Автор видео снял пустую неактивную кабину, где на экране видна характерная буква «М» — знак столичной подземки, а также окно с видом на тоннель.

Ранее меньше чем за час были раскуплены последние 18 старых букв «М», маркировавших ранее входы в столичное метро.