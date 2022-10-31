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00:40, 31 октября 2022
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Вид из кабины машиниста московского метро попал на видео

Вид из кабины машиниста московского метро попал на видео
Кадр: сообщество «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

На видео попал вид из кабины машиниста поезда московского метро. Ролик опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

«Новые тоннели не интересные. Не то, что старые, советских времен», «Мой страшный сон, что кто-то вот так зайдет в хвостовую кабину и понажимает там кнопочки, пооткрывает краны и повыключает автоматы», «Прикольно», «Не представляю, как машинистам не скучно изо дня в день вот эту вот серую картину наблюдать. Как они себя развлекают?» — прокомментировали юзеры.

Автор видео снял пустую неактивную кабину, где на экране видна характерная буква «М» — знак столичной подземки, а также окно с видом на тоннель.

Ранее меньше чем за час были раскуплены последние 18 старых букв «М», маркировавших ранее входы в столичное метро.

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