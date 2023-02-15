В массовой потасовке в Москве пострадали женщина и двое детей

На улице Большой Академической в Москве произошла массовая потасовка с участием двух групп мужчин, сообщает РЕН ТВ. В ходе конфликта пострадали женщина и двое детей, на которых распылили газовый баллончик.

Потасовка началась после того, как активисты сделали женщине замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля. По словам одного из задержанных, россиянка проигнорировала просьбу оставить машину в другом месте и нецензурно оскорбила собеседников. В салоне авто женщины также находились двое детей.

В конфликт вмешались двое мужчин, спор перешел в потасовку, во время которой был распылен газовый баллончик. В результате распыления также пострадали женщина и двое детей.

Прибывшие на место правоохранители задержали пятерых мужчин 18, 21, 28, 33 и 63 лет. Один из них оказался активистом движения «СтопХам». Задержанных доставили в отделение полиции. Мужчины привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в московском баре произошла массовая потасовка. Об лицо одного из участников конфликта разбили пивную кружку.