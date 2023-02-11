Массовая потасовка произошла в московском баре

В московском баре произошла массовая потасовка. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, конфликт случился между двумя группами мужчин. Один из участников ударил по лицу другого, после чего в драку вмешался третий. Он разбил об лицо своего оппонента пивную кружку.

На место инцидента вызвали правоохранительные органы. Мужчину, пострадавшего от удара кружкой, госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на видео попала драка двух мужчин в вагоне поезда московского метро. Один из участников конфликта залил вагон перцовкой.