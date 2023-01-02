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12:09, 02 января 2023
1 мин.

Массовая авария произошла в Москве

Архивное фото
Архивное фото
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Массовая авария произошла в Москве, передает городской Департамент транспорта. Семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в районе дома 34.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее авария с участием семи машин произошла на юго-западе Москвы, на улице Вавилова. Движение транспорта в районе было незначительно затруднено.

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