Массовая авария произошла в Москве, передает городской Департамент транспорта. Семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в районе дома 34.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее авария с участием семи машин произошла на юго-западе Москвы, на улице Вавилова. Движение транспорта в районе было незначительно затруднено.