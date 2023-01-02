12:09, 02 января 2023
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Массовая авария произошла в Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Массовая авария произошла в Москве, передает городской Департамент транспорта. Семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в районе дома 34.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее авария с участием семи машин произошла на юго-западе Москвы, на улице Вавилова. Движение транспорта в районе было незначительно затруднено.