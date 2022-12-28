Массовая авария с участием семи машин произошла в Москве

Массовая авария с участием нескольких машин произошла на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Вавилова, в районе дома 74/22 произошло ДТП с участием семи автомобилей. На месте находятся оперативные службы города», — говорится в сообщении.