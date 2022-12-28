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16:48, 28 декабря 2022
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Массовая авария с участием семи машин произошла в Москве

Массовая авария с участием семи машин произошла в Москве
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Массовая авария с участием нескольких машин произошла на юго-западе Москвы. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Вавилова, в районе дома 74/22 произошло ДТП с участием семи автомобилей. На месте находятся оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших, а также об обстоятельствах произошедшего устанавливается. Движение транспорта в районе незначительно затруднено.

Ранее на подмосковной трассе произошла массовая авария с участием 11 машин.

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