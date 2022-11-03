«Желтый» уровень погодной опасности объявили на праздничные дни в Подмосковье

В Подмосковье на длинные выходные ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

«Период предупреждения с 21:00 3 ноября до 21:00 6 ноября, местами гололедица», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в праздничные дни по области также ожидается облачная погода с прояснениями. В пятницу, 4 ноября, температура опустится до минус 2 градусов, пройдет небольшой снег, в субботу и воскресенье — без осадков, воздух прогреется до 3 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что устойчивые морозы и установление снежного покрова ожидаются в столице не ранее второй декады ноября.