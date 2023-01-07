Массовая авария в Москве попала на видео

Массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на северо-востоке Москве. Видео с места инцидента опубликовал в субботу, 7 января, Telegram-канал «Москва 24».

«Мы и со счета сбились, пока смотрели сколько пострадало машин», — прокомментировали ролик очевидцы событий.