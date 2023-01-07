12:00, 07 января 2023
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Массовая авария в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Массовая авария с участием нескольких автомобилей произошла на северо-востоке Москве. Видео с места инцидента опубликовал в субботу, 7 января, Telegram-канал «Москва 24».
«Мы и со счета сбились, пока смотрели сколько пострадало машин», — прокомментировали ролик очевидцы событий.
Последствия ДТП запечатлели видеорегистраторы. Судя по указанным на записи данным, столкновение произошло около 8:00 утра. На кадрах с места происшествия видно, что среди столкнувшихся автомобилей есть грузовая машина.
Ранее сообщалось, что водитель каршерингового авто устроил массовую аварию в Москве.