Водитель каршеринга устроил массовую аварию в Москве
Водитель каршерингового автомобиля устроил массовую аварию на юго-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура. Ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП на Южнобутовской улице, а также принятие процессуального решения по данному факту.
«По предварительной информации, в ночь на 25 декабря водитель каршерингового автомобиля Toyota RAV4 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя автомобилями», — говорится в сообщении.
Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Водители двух автомобилей, пострадавших в ДТП, госпитализировали с различными травмами. Мужчина, находившийся за рулем каршерина, покинул место аварии, ведется его розыск.
Ранее стало известно число аварий с автомобилями каршеринга в Москве.