Водитель каршеринга устроил массовую аварию в Москве

Водитель каршерингового автомобиля устроил массовую аварию на юго-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура. Ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП на Южнобутовской улице, а также принятие процессуального решения по данному факту.

«По предварительной информации, в ночь на 25 декабря водитель каршерингового автомобиля Toyota RAV4 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя автомобилями», — говорится в сообщении.

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».