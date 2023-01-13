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13:02, 13 января 2023
1 мин.

Массовая авария произошла в Москве

Архивное фото
Архивное фото
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Массовая авария произошла в Москве на МКАД, передает Telegram-канал столичного Дептранса.

«На внутренней стороне 29 километра МКАД столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение осуществлось по трем полосам из пяти, и рекомендовали москвичам выбирать пути объезда. Сейчас движение на этом участке восстановлено.

Ранее последствия массового ДТП в Москве попали на видео. При движении в сторону области по Ленинградскому шоссе столкнулись пять автомобилей.

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